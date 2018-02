La Roma passa a Udine: bianconeri ko 2-0 e terzo posto in solitaria

La Roma di Eusebio Di Francesco non stecca contro l'Udinese di Massimo Oddo, espugna per 2-0 la Dacia Arena con i gol di Under e Perotti e si prende la terza posizione in classifica. La partita è stata tirata fino al gol di Under che ha rotto definitivamente gli equilibri permettendo ai giallorossi di potare a casa tre punti d'oro in chiave Champions League. La Roma, infatti, con questo successo sale a quota 50 punti, a più due sull'Inter di Spalletti che alle 20:45 sarà impegnata sul campo del Genoa di Ballardini.

Nel primo tempo regna un sostanziale equilibrio con la prima vera occasione da rete che capita al 24' sui piedi di Under: para Bizzarri. Fofana al 29' fa tremare Alisson e un minuto più tardi è El Shaarawy ad andare vicino al gol del vantaggio con un tiro di destro che si spegne sul fondo su assist di Nainggolan. Under al 34' prova una rovesciata che finisce alta e così si chiude il primo tempo. Nella ripresa al 52' Alisson salva tutto su Perica, mentre 5 minuti più tardi è El Shaarawy ad andare al tiro: alta sopra la traversa. Dzeko tra il 60' e il 61' si fa minaccioso dalle parti di Bizzarri ma senza risultati. Nainggolan al 65' prova a sorprendere Bizzarri fuori dai pali. La Roma passa in vantaggio al 70 con Under che con un gran tiro di sinistro lascia di sale Bizzarri. L'Udinese risponde con la conclusione velenosa di De Paul ma Alisson risponde presente. Al 90' Perotti la chiude con il gol del 2-0 su assist di Nainggolan.