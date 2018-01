La Roma riprende la Sampdoria nel finale: finisce 1-1 a Marassi

La Roma di Eusebio Di Francesco, questa volta, pareggia nel finale di partita nel recupero della terza giornata di campionato. I giallorossi hanno ripreso sull'1-1 la Sampdoria di Marco Giampaolo, che stava già assaporando i tre punti. Al gol su calcio di rigore realizzato da Fabio Quagliarella nel finale di primo tempo, penalty concesso da Orsato ma solo grazie ausilio del Var, ha risposto Edin Dzeko al 91'. La Sampdoria sale così a quota 36 punti, mentre la Roma resta ferma a quota 41. Nel prossimo turno di campionato, ovvero tra 4 giorni, ci sarà ancora Roma-Sampdoria ma questa volta allo stadio Olimpico.

La Roma parte subito forte nel primo tempo con Dzeko che per ben tre volte dal 2' all'8' fa tremare la retroguardia della Sampdoria. Al 15' Zapata serve Linetty che va al tiro: Fazio si immola e respinge. Al 20' Pellegrini chiama alla parata con i pugni Viviano, mentre un minuto dopo Dzeko la mette alta. Al 25' Viviano fa un miracolo di piede su Nainggolan e un minuto dopo si distende bene sul tiro di Strootman. Manolas al 39' la mette alta di testa, mentre al 43' c'è l'episodio che fa svoltare la partita. Kolarov la tocca di mano, ma Orsato lascia proseguire: il Var richiama l'attenzione dell'arbitro che poi concedere il rigore. Dal dischetto Quagliarella fa secco Alisson.

Nella ripresa parte forte la Sampdoria che al 53' ci prova subito con Caprari che va al tiro: murato in calcio d'angolo. Al 63' ancora l'ex giallorosso Caprari protagonista con una gran punizione indirizzata nel sette: Alisson vola e la mette in angolo. Ancora decisivo il portiere della Roma. Pellegrini al 65' fa tremare Viviano e due minuti più tardi Orsato annulla un gol a Dzeko per fuorigioco da Under. Dzeko al 73' ala mette fuori di sinistro, mentre al 75' il neo entrato Antonucci, classe '99, non riesce a metterla dentro da 10 centimetri dalla porta: decisivo il disturbo di Dzeko. Caprari al 77' la mette alta da ottima posizione, e all'85' Alisson gli dice no con un miracolo. Florenzi va vicino al gol con un bel diagonale di destro e al 91' Dzeko pareggia con un tap-in sotto porta.