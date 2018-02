Roma, schianto in auto per Bruno Peres. Lamborghini distrutta, lui illeso

Il lupo perde il pelo e non il vizio: Bruno Peres ci ricasca e distrugge la sua Lamborghini in un incidente stradale in zona Terme di Caracalla (all'altezza della Fao), come scrive Il Messaggero.

Lo schianto

L'incidente è avvenuto alle 5.30 di notte, mentre il terzino della Roma viaggiava sulla sua supercar. Da quanto si apprende non ci sarebbero altre auto coinvolte. La cause dello schianto non sono ancora chiare, sul luogo dell'incidente sono intervenute una macchina della polizia locale e una del 118.

Il giocatore è rimasto illeso. La fortuna l'ha baciato per la seconda volta: già nel 2006 - al suo arrivo nella Capitale - distrusse la sua Porsche schiantandosì contro i dissuasori di piazza del Tribunale, sempre alle 5.30 del mattino. Di Francesco in accordo con la società ha concesso al calciatore un giorno di riposo. Riprenderà gli allenamenti martedì, in vista della prossima partita di campionato.