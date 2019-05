La Roma stende la Juventus 2-0: è bagarre in zona Champions League

La Roma di Claudio Ranieri doveva vincere per sperare di avere ancora qualche chance di entrare in Champions League e così ha fatto. I giallorossi, infatti, hanno vinto 2-0 contro la Juventus di Massimiliano Allegri con le reti di Alessandro Florenzi e di Edin Dzeko in pieno recupero. La partita è stata equilibrata e la Roma deve ringraziare il portiere Mirante che nel pimo tempo ha tenuto a galla in diverse circostanze i suoi. Con questo successo i giallorossi salgono a quota 62 punti come il Milan, a meno uno dall'Inter che però giocherà domani sera in casa contro il Chievo Verona e a meno tre dall'Atalanta momentaneamente terza. La Juventus invece resta prima a quota 89 punti con 13 punti di vantaggio sul Napoli di Ancelotti secondo.

La Juventus parte forte e al 7' Emre Can fugge via in contropiede e serve Cuadrado che va a botta sicura: Mirante compie il miracolo. Il numero uno della Roma si supera ancora al 16' sul tiro morbito a giro di Dybala e due minuti dopo Pellegrini colpisce la traversa. Al 28' Dybala calcia da fuoria area con Mirante che la spedice sul palo. Al 36' El Shaarawy fa tutto bene, ne salta due, entra in area di rigore e va al tiro: murato da Chiellini in scivolata.

Nella ripresa El Shaarawy si rende molto pericoloso al 49', mentre al 54' ancora il Faraone sbaglia un gol da ottima posizione calciando alto. Al 64' viene annullato un gol a CR7 per fuorigioco di Dybala e al 68' Szczesny alza in angolo un tentativo di El Shaarawy. Al 79' Dzeko serve Florenzi che penetra in area e con un tocco sotto batte Szczesny per l'1-0. La Juventus prova a pervenire al pareggio ma senza convinzione: finisce 1-0 all'Olimpico.

Il tabellino

Roma: Mirante, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, Nzonzi, Pellegrini (67' Cristante), Kluivert (78' Under), Zaniolo, El Shaarawy, Dzeko

Juventus: Szczesny, De Sciglio (85' Cancelo), Caceres, Chiellini, Spinazzola, Emre Can, Pjanic (71' Bentancur), Matuidi (84' Alex Sandro), Cuadrado, Cristiano Ronaldo, Dybala

Reti: 79' Florenzi (R)