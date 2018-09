Romano Fenati, licenziato dopo Misano "Scusate non sono stata uomo"

A Gp di Misano, Romano Fenati, 22 anni, nativo di Ascoli Piceno, pilota di Moto 2 sulla Kalex del team Marinelli Snipers è stato protagonista in negativo: ha afferrato il freno del rivale di Stefano Manzi, che era lanciato a 217 km/h.

La squalifica e l'addio al contratto

Un gesto folle punito immediatamente bandiera nera e squalifica per due Gp. Ora quel talento su cui anche Valentino Rossi aveva scommesso tanto " ma non siamo riusciti a gestirlo, è stata una sconfitta " è stato licenziato: la Marinelli Snipers gli ha rescisso il contratto e la Mv Agusta forward Racing ha fatto sapere di non volerlo più. Una stangata merita che arriva a poca distanza dalle scuse del pilota di Moto 2.

In un post su Facebook ha scritto: " Chiedo scusa a tutto il mondo sportivo. Questa mattina, a mente lucida, avrei voluto che fosse stato solo un brutto sogno. Penso e ripenso a quei momenti, ho fatto un gesto inqualificabile, non sono stato un uomo! Un uomo avrebbe finito la corsa e poi sarebbe andato in direzione gara per cercare di ottenere giustizia per i precedenti episodi. Non avrei dovuto reagire alle provocazioni. Le critiche sono corrette e comprendo l’astio nei miei confronti. Voglio scusarmi con tutti quelli che credevano in me e tutti quelli che si sono sentiti feriti dalla mia azione. È uscita un’immagine di me e dello sport tutto, orribile. Io non sono così, chi mi conosce bene lo sa! Nella mia carriera, sono sempre stato un pilota corretto.