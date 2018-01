Ronaldinho ha preso la sua decisione: addio al calcio a 37 anni

Ronaldinho dice addio al calcio all'età di 37 anni. L'ex fuoriclasse di Barcellona e Milan ha preso la sua decisione definitva e appenderà così gli scarpini al chiodo. La carriera del classe '80 è stata fantastica e il brasiliano può essere tranquillamente considerato uno dei giocatori più forti e spettacolari della storia del calcio. In cinque stagioni, condite da 207 presenze e 94 reti in tutte le competizioni, il verdeoro ha vinto diversi titoli con la maglia del Barcellona: 2 campionati, 2 Supercoppe di Spagna e una Champions League. Ronaldinho ha poi giocato per due anni e mezzo anche al Milan con cui non ha vinto niente ma dove ha incantato con le sue grandi qualità tecniche. Con la maglia rossonera ha messo insieme 95 presenze e 26 reti in tutte le competizioni, mentre con la maglia del Brasile ha messo insieme 97 gettoni, 33 reti ed ha vinto da protagonista il Mondiale del 2002, una Coppa America e una Confederations Cup

Ai microfoni di "O Globo" il fratello-agente, Roberto Assis de Moreira, ha parlato così dell'addio al calcio del fuoriclasse ex Psg, Barcellona e Milan: "Organizzeremo qualcosa di grande e di bello, dopo i Mondiali, probabilmente ad agosto. Faremo vari eventi in Brasile, Europa ed Asia. Ovviamente stiamo pensando anche ad una partita con la Nazionale brasiliana. Per ora non ho i dettagli, stiamo stilando un programma. Il fatto che sia ambasciatore del Barcellona rende il tutto più semplice. Ronaldinho è voluto ovunque, ha già tre eventi già organizzati e a marzo sarà in Messico". Di sicuro l'addio al calcio di un fenomeno, in campo e fuori, come Dinho segna la fine di un'era ma tutti quelli che amano il calcio non potranno mai finire di ringraziare un giocatore che per tanti anni ha incantato con la sua classe pura.