Ronaldo a casa vede in tv una Signora in HD che vince... sgomitando

Non ce ne voglia Maurizio Sarri, ma aveva ragione Massimiliano Allegri: «Dopo un'ora inizia un'altra partita». La dimostrazione plastica si è avuta ieri a Bergamo dove la Juventus ha vinto in rimonta dopo aver sofferto le pene dell'inferno ben oltre i sessanta minuti. All'Atalanta resta la rabbia per una Signora che usa le mani in modo improprio e di mezzo non c'è il miglior De Ligt della stagione.

Infatti i nerazzurri bergamaschi lamentano un gomito largo di Emre Can in area e un fallo di mano di Cuadrado nell'azione che ha portato al sorpasso bianconero. Tutto questo dopo aver avuto un rigore per un altro tocco di braccio di Khedira sullo zero a zero, ma sprecato sulla traversa da Barrow. L'occasione più clamorosa di quelle gettate dalla squadra di Gasperini, che comunque era riuscita ad andare in vantaggio con Gosens a inizio ripresa. Ma l'Atalanta non ha affondato il colpo, ha sprecato un paio di ripartenze clamorose e a quel punto la Signora non ha perdonato. Anche fortunata nel pareggio perché decisiva sul tiro di Higuain è stata una deviazione. E poi la squadra di Sarri è andata addirittura a vincerla con il bis di Higuain e la firma di Dybala. La loro partita è emblematica: un'ammonizione a testa, tanto nervosismo prima di un finale in HD. Chissà cosa avrà pensato Cristiano Ronaldo rimasto a casa davanti alla tv.

Più che andare dal dentista, come dice Guardiola, fare visita all'Atalanta per i bianconeri è stato un crash test, compresi gli infortuni di Bernardeschi (botta al costato) e Douglas Costa (problema muscolare). Perché gli uomini del Gasp ti vengono addosso, ti assaltano fisicamente, ma non sono solo questo: giocano anche al calcio. La Juve viene presa a pallate, addirittura dodici conclusioni subite nel primo tempo, ma ha il merito di reggere confermandosi la miglior difesa del campionato di fronte al miglior attacco. Anche se ieri molto non ha funzionato nella fase difensiva. La spiegazione sta nel mezzo, nella mediana con un Pjanic non al meglio e Khedira e Bentancur, in particolare l'uruguagio, in apnea di fronte al pressing dell'Atalanta.

Però alla fine ci hanno pensato il Pipita e la Joya a regalare una vittoria che potrebbe avere un peso specifico inestimabile sulla storia del campionato. Il numero dieci ha dato la sveglia con una serpentina stile Maradona a cui è mancato solo il tiro, l'attaccante figliol prodigo ha capitalizzato al meglio i palloni avuti confermandosi bestia nera dell'Atalanta. E così sono diciassette partite stagionali senza sconfitte, l'undicesima vittoria in campionato. Con i due che per tutta l'estate sembravano avere un piede fuori dalla casa bianconera. E soprattutto senza Cristiano Ronaldo. Sarri al riguardo ha spiegato: «Spero di recuperarlo per l'Atletico Madrid, aveva questa esigenza di risolvere un acciacco che lo condiziona. Ero d'accordo con lui e l'ho accontentato. Gestirlo? Molto dipenderà dalle sensazioni del ragazzo in futuro». Ma il crash test di Bergamo ha confermato che in questo momento il marziano può guarire con calma perché neanche lui è indispensabile se non al top in una Signora in HD.