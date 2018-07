Ronaldo è già della Juve. Si capisce guardando il suo "intimo"...

Cristiano Ronaldo alla Juventus? Sembra una questione di ore. Ma il sogno dei tifosi della Vecchia Signora di vedere Cr7 con i colori bianconeri, in un certo senso, si è già realizzato. Almeno sul sito di intimo personale del calciatore. Fino a qualche ora fa, era possibile vedere una foto in boxer del campione mentre era appoggiato a un muro di colore inequivocabile: bianco e nero a strisce. Inoltre, in fondo al sito compariva un link allo stadio della Juventus. Due indizi che, come dice il detto, fanno una prova.

Cristiano Ronaldo è rimasto in mutande. Letteralmente. Peccato che sullo sfondo ci fossero i colori della Juventus. Abbastanza per scatenare le fantasie di tifosi - e tifose - della Vecchia Signora, che hanno cliccato in massa il sito internet della linea di abbigliamento intimo del calciatore portoghese (Cr7 Underwear). Chi per verificare di persona che fosse vero, chi per dare una sbirciata al fisico statuario del (quasi) ex attaccante del Real Madrid. Fino a qualche ora fa, l'apertura della homepage del sito era la seguente: Ronaldo appoggiato a un muro rigorosamente a tinte bianconere, con la presenza nella parte bassa della pagina di un banner pubblicitario che mostrava l'Allianz Stadium.

Il "pericoloso" accostamento è durato qualche tempo, fino a quando qualcuno ha deciso di rimuovere la foto contestata, sostituendola con un'immagine neutra del calciatore. Per i sostenitori bianconeri, un altro segnale che la trattativa è a buon punto. Per le tifose della Vecchia Signora, invece, l'occasione di ammirare un'altra immagine di Ronaldo, che dal loro punto di vista è sempre un bel vedere. In attesa di poterlo fare dal vivo. Per quello, basterà aspettare ancora qualche settimana...