La Samp di Quagliarella vola: è 5ª

Quagliarella non si ferma più e la Sampdoria vola sulle ali del suo bomber. Contro il Chievo l'attaccante segna ancora di tacco e lancia i blucerchiati al quinto posto. Per Quagliarella è l'undicesimo gol stagionale in campionato. Il numero 27 della Samp va in gol da 8 partite consecutive e ha raggiunto quota 139 in serie A, primo marcatore in attività. Di Ramirez l'altra rete blucerchiata che ha battuto il Chievo di Di Carlo al Ferraris. Con questi tre punti la Samp vola in piena zona Champions: superato il Milan e Lazio, quarta, distante due punti. E sabato c'è la Juventus allo stadium.

L'altra genovese cade a Cagliari per 1 a 0. Decisiva la rete di Farias nella ripresa con i sardi che superano il Genoa in classifica a quota 20.