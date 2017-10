Samp, quando i cambi fanno la differenza L'Atalanta va ko

Quando l'intervallo di una partita può cambiarne l'esito. Basta avere le intuizioni giuste, quello che è accaduto a Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria. I blucerchiati approdano in zona Europa grazie a un secondo tempo nel quale ribaltano la situazione contro un'Atalanta perfetta o quasi nei primi 45'. Merito dei cambi approntati dall'allenatore dei genovesi: dopo il gol di Zapata su assist di Quagliarella, Caprari e Linetty, entrati dalla panchina, siglano il sorpasso sui bergamaschi che nel primo tempo erano andati in vantaggio con Cristante e avevano sfiorato il raddoppio con Freuler, Ilicic e Petagna.

Bravo Gasperini, bravissimo Giampaolo che toglie gli evanescenti Ramirez e Verre e affossa gli avversari, salendo al sesto posto in classifica. All'Atalanta non basta l'ingresso del Papu Gomez, tornato acciaccato dalle fatiche con la nazionale argentina e ieri uscito dal campo con una caviglia malconcia (è in dubbio per la sfida di Europa League con l'Apollon Limassol), Puggioni blinda la porta nel finale.