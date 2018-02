Sampdoria e Torino si dividono la posta in palio: finisce 1-1 al Marassi

Sampdoria e Torino non si fanno male nell'anticipo della 23esima giornata di campionato. I gol portano la firma di Torreira per i blucherchiati e di Acquah per i granata. La gara è stata equilibrata e ricca di colpi di scena con il Toro che ha giocato gli ultimi 20 minuti in inferiorità numerica per via dell'espulsione di Acquah per doppia ammonizione. Belotti si divora il gol del vantaggio all'85' e Mazzarri si fa espellere poco più tardi. Con questo pareggio la Sampdoria sale a quota 38 punti, mentre il Toro sale a quota 33.

Il Torino parte subito forte con Iago Falque che prova il tiro in porta all'interno dell'area di rigore della Sampdoria: Murru la devia in angolo. Passa un minuto e i blucerchiati passano in vantaggio con Torreira che su punizione sorprende Sirigu. Al 26', però, i granata pareggiano con Acquah che su assist di Iago Falque buca Viviano. Il portiere blucerchiato si supera su Niang, mentre Sirigu respinge su Torreira al 40'. Nella ripresa il primo tiro in porta è di Rincon che va al tiro al volo: para Viviano. L'episodio chiave avviene al 75' quando Acquah si fa espellere per doppia ammonizione, ma nonostante questo è Belotti ad avere il match point all'85' ma da dentro l'area di rigore la mette alta. Al 93' Verre prima e Ansaldi poi provano ad impensierire Sirigu e Viviano ma senza risultati: finisce 1-1 al Marassi.