La Sampdoria espugna l'Olimpico: Roma ko 1-0. Fischi da parte del pubblico

La Roma è in una crisi senza fine: i giallorssi hanno perso per 1-0, in casa, contro la Sampdoria di Marco Giampaolo che ora è solo a meno quattro proprio dalla squadra di Eusebio Di Francesco. La partita è stata giocata su ritmi molto alti con le due squadre che si sono divise i tempi: il primo a totale appannaggio dei blucerchiati, il secondo dei giallorossi che sono però stati puniti da Zapata all'80'. La Roma, nel primo tempo, ha anche fallito un calcio di rigore con Florenzi e i due protagonisti assoluti sono stati proprio Viviano ed Alisson. Con questo successo la Sampdoria sale a quota 37 punti, Roma a quota 41.

Nel primo tempo è la Sampdoria a fare la partita, mentre la Roma soffre terribilmente la pressione della squadra di Giampaolo. Tra il 9' e l'11' Caprari e Zapata fanno venire i brividi ad Alisson che al 17' deve salvare tutto sul tiro di Ramirez. Barreto al 18' chiama al miracolo il portiere brasiliano della Roma e al 25' El Shaarawy reclama un rigore ma Banti lascia correre. Al 28' Zapata impegna ancora Alisson ma si resta sullo 0-0. Al 29' ci prova ancora Barreto ma Alisson è attento e sventa la minaccia. La Roma passa in vantaggio al 33' con Manolas ma il gol viene annullato per fuorigioco del difensore greco. Al 38' ancora Caprari chiama agli straordinari Alisson e un minuto dopo la Roma ottiene un calcio di rigore per fallo di Bereszinzky: dal dischetto però Florenzi si fa ipnotizzare da Viviano. Al 42' il portiere della Sampdoria salva tutto su El Shaarawy. Al 45' Alisson compie l'ennesimo miracolo della sua partita ancora sull'ex Caprari.

Nella ripresa è la Roma ad avere la prima grande chance con Pellegrini che trova l'opposizione di Viviano, sulla ribattuta arriva Under con il portiere della Sampdoria che compie un vero e proprio miracolo. Tra il 53' e il 55' Viviano compie altri due miracoli prima su Kolarov e poi su Pellegrini. Dzeko al 61' si divora il gol del vantaggio, mentre al 65' Pellegrini non trova il bersaglio grosso. All'80', però, è la Sampdoria a passare in vantaggio con Duvan Zapata che la mette dentro da due passi su assist di Murru. Non succede più niente fino al 95': Roma ko e in piena crisi.