Sampdoria, Ferrero è una furia: "Cacciate l'arbitro Di Bello"

Massimo Ferrero, Presidente della Sampdoria, è una furia contro l'arbitro Di Bello. I blucerchiati hanno perso 2-1 al 95' contro il Napoli dopo essere stati in vantaggio per 77 minuti. Gli ospiti, però, hanno dovuto giocare in 10 uomini dal minuto 61 per la severissima espulsione, per doppio giallo, di Matias Silvestre. Il numero uno della Samp, non ci sta e al termine dell'incontro si è scagliato contro il direttore di gara: "Questa partita l’ha decisa l’arbitro. Silvestre non tocca Reina, l’arbitro potrebbe avere una svista ma il quarto uomo cosa ci sta a fare? Non possono espellere un difensore centrale e rovinare la partita. Devono smetterla, il sistema deve cambiare, ringrazio l’arbitro Di Bello. Hanno dato 5 minuti di recupero e all’ultimo minuto abbiamo preso gol, potevano dircelo prima che stavamo a casa. Abbiamo fatto una grande partita, sono molto incazzato".

Ferrero non riesce a darsi pace per non essere riuscito ad uscire dallo stadio San Paolo con un almeno un punto: "Se l’arbitro espelle un giocatore e mi falsa tutta la gara ho già perso. Di Bello facesse mea culpa. Basta, mettiamo la moviola in campo e mandiamo a casa questi arbitri. Forse saremmo tornati a casa con un pareggio, era un risultato che poteva starci ma così non si può fare. Perdere una partita così è vergognoso". Emiliano Viviano, portiere della Sampdoria, attualmente fermo per un infortunio al polso, su Twitter, ha espresso la sua rabbia così: "Scarso, scarso, scarso, scarso, scarso" . Il cinguettio dell'ex Palermo, però, è stato poi prontamente rimosso.