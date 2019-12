Sarri: "Cos'ho pensato al gol di CR7? Ma che c... ha fatto?". E Materazzi provoca

Cristiano Ronaldo è stato ancora una volta decisivo per le sorti della Juventus di Maurizio Sarri e dopo la doppietta rifilata all'Udinese di Gotti ha realizzato un altro gol favoloso che ha permesso ai bianconeri di vincere per 2-1 nel match contro la Sampdoria di Claudio Ranieri che se l'è giocata a viso aperto fino alla fine. Al termine del match vinto contro la Doria il tecnico bianconero ha esaltato il fuoriclasse di Funchal per il suo gesto atletico dato che è rimasto sospeso in area di rigore per diversi secondi ed ha saltato la bellezza di 2 metri e 56 centimetri.

L'ex tecnico di Napoli e Chelsea ha commentato il grande gesto atletico di Cristiano Ronaldo e ha ammesso candidamente il suo pensiero: "Al gol di Ronaldo ho pensato la stessa cosa che ho pensato al gol di Dybala: c..o! 'Cavolo' non rende l'idea! Hanno fatto due gol straordinari e sono due giocatori straordinari, questo ti fa capire perché le mie percentuali di vittoria aumentano".

Sarri ha schierato per la seconda volta in pochi giorni il tridente dei sogni Dybala-Ronaldo-Higuain ma ieri ha poi sostituito il Pipita che ha dimostrato di non aver gradito il cambio: "Il tridente? Ci saranno delle partite in cui tutti e tre non giocheranno. Higuain sostituito? Ha fatto bene nel primo tempo, poi si è un po' spento, però è anche un periodo in cui sta giocando continuamente, ci può stare".

Il tecnico toscano ha poi incensato anche altri due giocatori che finora hanno giocato poco ma che stanno prendendo sempre più confidenza come Adrien Rabiot e Merih Demiral: "Rabiot? Sta venendo fuori, dopo un infortunio ha trovato queste tre partite consecutive ed è andato in crescendo. Vuol dire che il giocatore ancora non ha espresso tutto. È in crescita, nell'integrazione in campo e fuori. Penso abbia ancora molto da esprimere e che il potenziale sia superiore rispetto a quello mostrato, anche se in queste partite ha fatto bene. Demiral? Ha energia positiva in questo momento, deve essere sfruttato".

In tanti hanno esaltato lo stacco aereo di Cristiano Ronaldo e anche Marco Materazzi l'ha buttata sul ridere ma ha anche provocato il fuoriclasse portoghese paragonando la rete dell'attaccante della Juventus al suo gol in finale dei Mondiali nel 2006 a Berlino contro la Francia di Zinedine Zidane: "Bravo AIR CR7, quasi come me. Complimenti per il goal".

