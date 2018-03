Sarri non cambia: spazio ai titolarissimi. Ottomila tifosi al seguito della squadra

Napoli - Ci sono tutti per la sfida che vale più di mezzo scudetto, ad eccezione di Chiriches fermo ai box da settimane causa stiramento. La settimana azzurra è scivolata via tra video, droni e visite di ultras per smaltire la delusione post-Roma e ricaricare il morale, più che le batterie, in vista di questa sera. Non dovrebbero esserci novità nell'undici base che Sarri opporrà a Spalletti, quindi fiducia ai titolarissimi, a meno che l'allenatore non voglia garantirsi maggiore fisicità a sinistra, escludendo Mario Rui a vantaggio di Maggio. Solita linea mediana con Allan a destra, Jorginho nel ruolo di play-maker e capitan Hamsik al rientro, smanioso di centrare il gol numero cento in seria A. Naturalmente intoccabile il tridente dei tre piccoletti, c'è Milik in panchina che potrebbe eventualmente garantire qualche staffetta a gara in corso. Saranno almeno ottomila i tifosi azzurri che inciteranno la squadra nel match crocevia della stagione. AR