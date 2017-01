SARRI SCEGLIE IL TURN OVER FIORENTINA AL COMPLETO

Parola d'ordine: turnover. Che magari piace poco ma Sarri dovrà necessariamente piegarsi, sia pure parzialmente. Alla Fiorentina che questa sera si presenta con la miglior formazione possibile, il Napoli replica con più di una variazione. Gennaio è il mese delle sfide che contano tra qualche settimana, Real Madrid compreso (ieri messi in vendita residue scorte di biglietti per il match del San Paolo, prossimo al sold out). Bisognerà arrivarci con gli uomini e le energie giuste, quindi in coppa Italia via libera alle rotazioni. Rafael più di Sepe tra i pali, Maggio per Hysaj uscito acciaccato sabato sera, Tonelli o Maksimovic in coppia con Albiol, Diawara per Jorginho e Zielinski per Allan. E occhio alla sorpresa Rog. Davanti Giaccherini e Pavoletti,. Sopazio forse per Gabbiadini, poi sarà quasi certo addio. Il Southampton insiste, si può chiudere già in settimana se De Laurentiis si accontenta di 18-20 milioni. AR