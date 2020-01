Sarri a sorpresa: "Tornare al Napoli? Dopo la Juventus potrei smettere"

Domani sera il big match della 21esima giornata di Serie A si giocherà al San Paolo e vedrà di fronte il Napoli di Gennaro Ivan Gattuso e la Juventus di Maurizio Sarri. Il grande ex tornerà da avversario a distanza di un anno e mezzo dal suo addio che l'ha prima portato al Chelsea, l'anno passato, e poi ai rivali storici di sempre in estate. In tanti non hanno perdonato il "tradimento" dell'ex allenatore dell'Empoli che domani sera dovrebbe trovare un clima rovente o al massimo di piena indifferenza nei suoi confronti.

Sarri nei suoi tre anni a Napoli ha fatto molto bene, pur senza vincere niente, ha ottenuto due secondi posti e un terzo posto e nella stagione 2017-2018 ha conteso fino alla fine lo scudetto alla Juventus allenata da Massimiliano Allegri che ha vinto il campionato con 95 punti contro i 91 degli azzurri. Il feeling con il presidente Aurelio De Laurentiis, però, era terminato e per Sarri è stato dunque impossibile continuare anche perché desideroso di provare un'esperienza in Premier League dove si è fatto valere conquistando la Premier League battendo in finale l'Arsenal.

Ritorno alle origini

Domani sera non sarà facile per la Juventus che troverà un Napoli voglioso di rifarsi in campionato e bisognoso di punti per non perdere troppo terreno dalla corsa all'Europa/Champions League. Sarri nella conferenza stampa di presentazione del big match ha poi ammesso come per lui sarà una serata particolare: "È una partita particolare, ma non bisogna spendere energie per una cosa personale di fronte a un obiettivo collettivo".

Il 61enne ex Empoli e Chelsea ha poi risposto in maniera inaspettata alla domanda su un suo possibile ritorno a Napoli dopo l'esperienza alla Juventus: "Tornare in azzurro? Dopo la Juventus penso di smettere, se me lo chiedete così di botto. Dipende se penserò dopo questa esperienza di poter far bene, ma sinceramente ora non ci penso".

Anche per Gonzalo Higuain sarà un ritorno a Napoli, ma per lui non è la prima volta e anzi negli anni ha spesso fatto male al suo passato, anche nella sfida d'andata quando realizzò un gran gol saltando Kalidou Koulibaly e mettendola di destro di potenza in rete: "Difficile tener fuori il Pipita al San Paolo? Non guardo questi aspetti. Se gioca è perché viene da una partita straordinaria, se sta fuori è perché ho preso un'altra decisione".

