Sassari sa solo vincere col Poz Milano va ko

Oscar Eleni

Un Gentile c'è sempre nel destino di Milano, ma questa volta era contro Armani lo Stefano dei miracoli che fa un capolavoro nella notte magica di Rashawn Thomas per consentire a Sassari di portare via il fattore campo con una vittoria (86-79) che farà malissimo, anche se la serie sarà lunga. Scelte italiane per Pozzecco che ha davvero trasformato una buona squadra in un gruppo di bucanieri che ora devono fare paura dopo aver espugnato il Forum in gara uno.

Milano recupera James (12), fa una difesa decente, annulla Cooley, 4 punti e 3 falli subito, ma non tiene il falso lungo di Oklaoma City, 25 punti 12 rimbalzi, né capitalizza i 12 palloni persi da Sassari perchè quando Pozzecco affida la sua barca a Stefano Gentile, dopo aver visto Smith andare nel pallone, vede la luce che ormai dal 10 marzo sembra splendere sulla Dinamo imbattuta dopo 20 partite anche davanti al colosso milanese. Per Stefano della nobil casa 26 punti, record, uno in meno del gommolo americano che ha dominato i rimbalzi dove Milano ha pagato le solite amnesie.

Milano, affidata a Cinciarini parte bene, ripresenta James a metà tempo e chiude però soltanto sul 18-16 senza capitalizzare le paure sassaresi. Passata la prima bufera Pozzecco suona la giga: parziale di 13-0. Ci vuole James, il tiro da 3 (5 su 11) un colossale Tarzewski, 10 punti e 13 rimbalzi a ridare colore anche se a metà tempo Milano è sotto 35-41. Il risveglio di Micov (16 alla fine) basta per rimettere in pari la gara nel terzo quarto (60-60), ma ancora Gentile aiutato da Pierre, 12 punti 11 rimbalzi e da un Polonara quasi lucido 13 punti, stoppate, fatica respingono l'Armani confusa del finale. Uno a zero per la Dinamo. Domani si replica a Forum, mentre questa sera Cremona e Venezia andranno in campo per la prima loro semifinale (diretta Rai Sport ed Eurosport dalle 20.45).