Schick conferma: "Io alla Juventus? Possibile un accordo"

Patrik Schick è uno degli attaccanti più promettenti della Serie A. L'attaccante della Sampdoria, alla sua prima stagione nel nostro campionato, si è ben disimpegnato dimostrando di possedere qualità importanti. Il ceco, classe '96, ha realizzato 11 reti in 29 presenze in Serie A e diverse volte è partito dalla panchina. La Juventus ha praticamente chiuso con la Sampdoria per il suo acquisto anche se bisognerà aspettare l'ufficialità.

Schick ha le idee chiare, e ai microfoni di isport.blesk.cz, ha comunque ammesso di essere vicinissimo alla Juventus: "Non posso dire niente, tutto è in fase di negoziazione. Io alla Juventus? Certo, è possibile che ci sia un accordo, ma è difficile da dire, ci sono ancora altre opzioni. Non so ancora nulla di definitivo, però. A chi mi ispiro? Mi piace molto Zlatan Ibrahimovic. Ho vent'anni e credo di poter migliorare ancora da qui in avanti, vedremo. Cerco di essere sempre me stesso, voglio migliorarmi continuamente. Quando mi sono trasferito alla Sampdoria l'ho fatto con la voglia di dimostrare il mio valore, e voglio andare avanti. Mi sono trovato bene fin dall'inizio e sono contento che siamo riusciti a raggiungere gli obiettivi, e' stato bellissimo".