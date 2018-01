Schumacher compie 49 anni. La Ferrari lo celebra: "Siamo sempre con te"

La Ferrari non dimentica un grande campione come Michael Schumacher, ancor di più nel giorno del suo compleanno. L'ex fuoriclasse tedesco, infatti, compie oggi 49 anni anche se è l'ennesimo compleannno amaro per lui e per tutta la sua famiglia. Il 29 dicembre del 2013, Schumi fece un brutto incidente sugli sci e da quel momento in poi la sua vita è stata praticamente spezzata, visto che è in coma da oltre 4 anni e in realtà non ci conoscono realmente le sue condizioni di salute.

La Ferrari, dal proprio profilto Twitter, ha voluto fare gli auguri e rendere omaggio a uno dei più grandi piloti della storia della Formula Uno: "I nostri pensieri sono sempre con lui. #keepfighting #ForzaMichael". Il tedesco, ancora oggi, è il pilota ad aver vinto più titoli mondiali di tutti, ad aver vinto ben 91 Gran Premi e ad aver raccolto la bellezza di 155 podi in carriera. Schumi ha fatto la storia della Ferrari e il suo rapporto con la scuderia di Maranello è rimasto intatto anche dopo il ritiro dalle corse. I tifosi della Rossa, ma anche tutti gli appassionati della Formula Uno, si augurano che un giorno ci possa essere il lieto fine per un campione davvero sfortunato.