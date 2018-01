"Se questo è un capitano": Bonucci insultato per una foto

Una foto in vacanza ha scatenato feroci insulti contro Leonardo Bonucci. Il giocatore del Milan dopo la vittoria contro il Crotone firmata con un gol ha deciso di concedersi qualche giorno di svago, durante la sosta del campionato, in compagnia di Chiellini, suo ex compagno nella difesa della Juventus. I due sono apparsi in alcune foto pubblicate dalla moglie di Chiellini sui social sorridenti e abbracciati mentre si godono il relax.



Ma a quanto pare proprio queste foto non sono state gradite da alcuni tifosi rossoneri che hanno anche insultato il giocatore del Milan. Tra le critiche più eleganti c'è "se questo è un capitano". Gli altri insulti sono carichi d'odio. Insomma qualche tifoso scorda che i giocatori prima di scendere in campo sono uomini e anche amici. Le foto di Bonucci sono diventate una bacheca per insulti. Ma qualche tifoso difende la scelta del rossonero. I rapporti umani arrivano prima della maglia e un trasferimento in un altro club di certo non può cancellare un'amicizia.