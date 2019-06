Sebastian Vettel e le nozze in gran segreto

Sebastian Vettel per certi versi può essere considerato l’esatto opposto di Hamilton: riservato, restio a parlare della propria vita privata, ricalca molto fedelmente in questi gesti il mai dimenticato Schumacher.

Non c’è da stupirsi quindi che oggi, durante le interviste del giovedì precedenti il Gran Premio di Francia, sia comparsa dal nulla una fede nuziale alla mano del campione tedesco. In queste settimane il brusio sul possibile e imminente matrimonio si era alzato in maniera consistente, ma vuoi il polverone del Canada, vuoi l’estrema discrezione di Sebastian, la cosa era passata in sordina.

Secondo la rivista tedesca Bild, in serata una portavoce della Scuderia Ferrari avrebbe confermato: Sebastian Vettel e la storica fidanzata Hanna Sprater si sono sposati subito dopo il Gran Premio del Canada negli uffici comunali di Heppenheim, paese natale del pilota.

La coppia si conosce dai tempi della scuola e il fidanzamento durava da parecchio tempo: in questi anni, oltre al trasferimento stabile in Svizzera, a movimentare la vita dei neo-sposini, era stato l’arrivo delle figlie Emiliy e Matilda, nate nel 2014 e 2015.

Poche le apparizioni in pubblico della sig.ra Vettel: una delle ultime alla cena di gala per il Gran Premio di Monaco nel 2017.

Venerdì intanto alle ore 14 circa, la Scuderia Ferrari con il campione tedesco riceverà udienza presso gli steward per la richiesta di riesame di quanto avvenuto dieci giorni fa in Canada. Chissà che la commissione non tramuti la sentenza in un regalo di nozze.