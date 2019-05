''Sembrano tanti Pierrot'', i social bocciano la nuova maglia della Juventus

"Sembrano tanti Pierrot" è il giudizio impietoso dei social sulla nuova maglia della Juventus, che ieri ha fatto il suo debutto nella partita persa dai bianconeri 2-0 contro la Roma.

Una nuova sfida, che segue le moderne strategie di marketing, la Juve abbandona le storiche strisce bianconerae e sceglie una divisa metà bianca e metà nera, con una linea rosa al centro, mentre la ripartizione a strisce appare solo sulle spalle e al lato dei pantaloncini. Dopo il lancio su Twitter con l'emblematico slogan : ''Non temere il cambiamento. Guidalo'', i bianconeri hanno sfoggiato per la prima volta la nuova maglia nella trasferta persa all'Olimpico, scatenando reazioni non proprio esaltanti da parte dei suoi tifosi.

Critiche pungenti sono arrivate anche dal doppio ex di Roma e Juventus, Zbigniew Boniek che, intervistato da Radio anch'io sport, ha dichiarato: "Mi ricorda quella dell'Ascoli di Rozzi o quella di una contrada del Palio di Siena, in tutta sincerità non mi piace. Da ex juventino, a me piace la maglia tradizionale, quella di una volta. Con queste maglie i giocatori sembra pure tutti più piccoli. Ormai si fa tutto per apparire, è una questione di sponsor, per vendere nuove magliette".

L'opinione di Boniek è condivisa dalla maggioranza degli utenti dei social, che già rimpiangono le vecchie strisce bianconere: "La nuova maglia della Juve mi fa schifo, non riuscirò a guardare le partite la prossima stagione"; "Non è che la maglia sia brutta... è che non sembra la nostra. Ma è la Juve e la si tifa"; "La nuova maglia della Juve è agghiacciante"; "Che brutta la maglia della Juve"; "Io non capito perchè sulla maglia della #juve c'è la linguetta rossa come su un pacchetto di merendine"; "Ma che è questa maglia della Juve... Sembrano tanti Pierrot correndo"; "Quello che ha disegnato la nuova maglia della Juve dev'essere un ultrà. Del Toro".

Ci sono anche alcuni tifosi sul web, che hanno espresso il loro gradimento per la nuova maglia, anche se sono in netta minoranza: "Vederla addosso ai ragazzi mi ha fatto cambiare idea, mi piace!"; "A me la nuova maglia della Juve non dispiace per niente"; "La maglia della Juve a me piace a prescindere da sempre e per sempre". Insomma pareri vari e contrastanti, ma di sicuro se ne parlerà ancora tanto prima di abituarsi a questa novità.

