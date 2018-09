La sentenza sulla B slitta ancora

Roma. Un altro weekend di attesa. La decisione del Collegio di Garanzia dello Sport sulla B a 19 o 22 squadre slitta a lunedì, o forse martedì. Mentre il campionato cadetto ha già vissuto due giornate con l'organico ridotto, non si sa ancora se questo sarà il format definitivo. Lo slittamento della sentenza fa a sua volta posticipare il varo della serie C che oggi avrebbe dovuto stilare gironi e calendari per iniziare nel prossimo weekend. «Decidere in poche ore non sarebbe stato serio - così il presidente del collegio Franco Frattini -. Io per primo non avevo un'idea maturata prima. Abbiamo ascoltato le parti, rifletteremo».

Novara, Catania, Siena, Ternana e Pro Vercelli attendono quindi di sapere in quale categoria dovranno disputare la stagione 2018-19. E la più agguerrita è proprio la società siciliana che ha chiesto 30 milioni di risarcimento alla Figc. Intanto, in via definitiva il Collegio ha deciso sul ricorso contro la proroga del commissariamento: «improcedibile» per cessata materia del contendere (è stata convocata l'assemblea elettiva per il 22 ottobre), ma vincolando l'ultima fase della gestione commissariale all'ordinaria amministrazione. Significa che il commissario ad acta non potrà inserire nello Statuto i nuovi principi del Coni? Si attendono chiarimenti. E chissà che questo non influisca anche sulla sentenza legata alla B.