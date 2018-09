Serena Williams compie 37 anni e dà forfait per Pechino. Torna nel 2019

Serena Williams compie oggi 37 anni: la fuoriclasse americana nella sua lunga e gloriosa carriera ha vinto la bellezza di 72 titoli WTA, tra cui 23 Slam. La classe '81, infatti, ha messo nella propria bacheca sette Australian Open, tre Roland Garros, sette Wimbledon e sei Us Open. Serena, dopo la maternità e dopo che ha rischiato di morire, è tornata in campo in questo 2018 dove ha maturato pesanti sconfitte ma dove è comunque riuscita a raggiungere, nonostante l'età avanzata, le finali di due tornei dello Slam: Roland Garros, dove ha perso in finale contro Angelique Kerber, e ai recenti Us Open dove si è arresa all'atto finale della competizione, con tanto di polemiche contro l'arbitro Ramos, alla bravissima giapponese Naomi Osaka.

La Williams, nel giorno del suo trentasettesimo compleanno, ha anche deciso di chiudere qui il suo 2018 e non parteciperà al torneo di Pechino. Il suo obiettivo è quello di rientrare in forma smagliante per gennaio del 2019 quando ci sarà l'Australian Open dove Serena tenterà di vincere il suo Slam numero 24 eguagliando il record assoluto che appartiene all'australiana Margaret Smith Court. Questo 2018, però, si è chiuso amaramente per la sorella più giovane delle Williams che non è riuscita a mettere in bacheca nessun titolo e che ha vinto 18 partite perdendone 6, di cui una davvero umiliante contro Johanna Konta perdendo in due rapidi set 6-1 6-0, nel torneo di San Josè.

La Williams è stata spesso criticata per il suo atteggiamento in campo e per la sua mascolinità anche se è da considerarsi una delle tenniste più forti e vincenti di tutti i tempi, alla pari con le grandissime di questo nobile sport quali Steffi Graff o Martina Navratilova. L'americana ha disputato qualcosa come quasi 1000 partite in carriera, vincendone 801 e perdendone solo 136. Serena, in coppia con la sorella Venus, ha anche vinto 23 titoli in doppio di cui 14 del Grande Slam. L'ex numero uno al mondo è anche la tennista con un monte premi in denaro di oltre 80 milioni di dollari, che la fa schizzare in cima alla classifica delle giocatrici ad aver guadagnato di più nel corso della storia di questo sport. Ora il suo ultimo obiettivo prima del ritiro sarà quello di vincere due Slam che la porterebbero in vetta e in solitaria in questa particolare ed unica classifica: nel 2019 sicuramente vedremo una Serena con il coltello tra i denti.