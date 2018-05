Serena Williams torna e vince con un costume da Black Panther

Serena Williams è tornata. Dopo essere scesa fino al numero 451 Wta a causa della gravidanza che l'ha tenuta fuori dai campi per un anno e mezzo, la tennista statunitense ha "debuttato" al Roland Garros di Parigi sfidando e battendo Kristyna Pliskova. Ma la vera notizia è un'altra. Durante la partita, Serena ha indossato un costume full black ispirato alla Black Panther, il personaggio della Marvel portato quest'anno al cinema dal regista Ryan Coogler. Una mise insolita dovuta a motivi di salute e alla volontà di lanciare un messaggio positive a tutte le donne che vivono dei momenti di difficoltà. Ma andiamo con ordine.

37 anni da compiere, considerata da alcuni la più grande tennista di tutti i tempi grazie al suo palmarès di 14 Slam vinti, di cui spiccano 6 Wimbledon e 4 Roland Garros, Serena Williams è potuta tornare a calcare i campi del Roland Garros grazie a una wild card. L'ex numero uno del mondo si è ripresentata alle gare battendo sulla terra rossa di Parigi la ceca Kristyna Pliskova, numero 70 Wta, 7-6 (7-4), 6-4. E lo ha fatto indossando un vestito "il mio costume di Wakanda", come lo ha chiamato lei stessa, una tuta speciale di notevole impatto scenografico - perché ispirata alla divisa della supereroina protagonista di Black Panther - ma soprattutto di significato emotivo. Il vestito, infatti, ha una funzione benefica: impedisce i coaguli di sangue di cui Serena soffre e che per poco non l'hanno uccisa poco dopo avere dato la luce alla figlia Alexis Olympia, quando ha avuto un'embolia polmonare.

"Questa tuta rappresenta tutte le donne che hanno dovuto affrontare prove molto dure dal punto di vista mentale e fisico, con il loro corpo che torna, ritrova la fiducia e crede in sé", ha dichiarato la campionessa americana, che ha aggiunto: "Lo trovo anche un’occasione per ispirare un sacco di donne meravigliose e di bambine".