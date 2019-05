Serie A, Atalanta e Inter a braccetto in Champions. Milan, vittoria amara

Trentottesima ed ultima giornata scoppiettante in Serie A con l'Inter di Luciano Spalletti che si dimostra veramente "Pazza" come il suo inno. I nerazzurri dovevano vincere contro l'Empoli per andare in Champions League e senza stare a vedere il risultato del Milan a Ferrara e l'hanno fatto ma al termine di un match per cuori forti. I gol della vittoria portano la firma di Keita e Nainggolan, di Traoré la rete del provvisorio 1-1. Annullato un gol a Brozovic al '95 con il Var ed espulso Keita per doppia ammonizione. Con questi tre punti l'Inter si porta a quota 69 punti, a pari merito con l'Atalanta ma chiude al quarto posto per via degli scontri diretti sfavorevoli ai meneghini.

Nel primo tempo l'Inter sbatte addosso ad uno strepitoso Dragowski che compie tre miracoli ma nella ripresa nulla può sul diagonale di Keita che porta in vantaggio i ragazzi di Spalletti che bivaccano e subiscono il gol del pareggio al 76' da Traoré che gela il Meazza. L'Inter non ci sta e si ributta in avanti con Vecino che coglie il palo e sulla ribattuta Nainggolan segna il 2-1. Da questo momento in poi succede di tutto con l'Empoli che si presenta per altre tre-quattro volte dalle parti di Handanovic che compie un paio di miracoli, con D'Ambrosio che in una circostanza salva tutto sulla linea. Al 95' Brozovic segna il 3-1 a porta vuota ma Banti annulla per un fallo di Keita su Dragowski. Dopo otto minuti di recupero l'arbitro fischia la fine che certifica la Champions League per l'Inter.

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini vede le streghe contro il Sassuolo di De Zerbi sul neutro di Reggio Emilia, ma pareggia e poi vince per 3-1 frutto dei gol di Zapata, Gomez e Pasalic che ribaltano del tutto la rete iniziale siglata da Berardi. In virtù di questo successo prezioso e meritato i nerazzurri di Bergamo chiudono al terzo posto in classifica, davanti a Inter e Milan, staccano il pass per la Champions League raggiunta per la prima volta nella storia della Dea che giocherà la competizione Regina per club ma non si sa ancora se con Gasperini in panchina.

Il Milan di Gennaro Gattuso doveva vincere e sperare in un passo falso di una tra Inter e Atalanta per sperare di entrare in Champions League. I gol di Calhanoglu e Kessié portano in vantaggio i rossoneri che si fanno però riprendere da Vicari e Fares. Nella ripresa ancora Kessié su calcio di rigore regala un successo ai rossoneri che chiudono così a quota 68 punti e vanno in Europa League con la Lazio, preliminare per la Roma a cui non basta la vittoria per 2-1 contro il Parma nella gara d'addio di Daniele De Rossi.