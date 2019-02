Serie B, paura in campo: Manuel Scavone sviene dopo uno scontro

È crollato a terra, privo di sensi. Paura nel mondo del calcio e momenti di apprensione per Manuel Scavone, crollato a terra durante la partita tra Lecce e Ascoli.

Il centrocampista salentino, dopo pochi minuti dal fischio d'inizio, è caduto a terra dopo uno scontro aereo con un avversario. Subito sono intervenuti i sanitari, visto che il calciatore era privo di sensi. Scavone è stato poi trasportato in ospedale e quando è salito sull'ambulanza aveva già ripreso conoscenza. La partita tra Lecce e Ascoli è stata comunque prima sospesa per circa mezz'ora e poi rinviata. Il match non dovrebbe essere recuperato domani, ma per ora pare che la data sia ancora da decidere.