Serie A, ecco acquisti e cessioni di Inter, Milan e Juventus

La sessione estiva di calciomercato ha chiuso alla grande con le squadre più importanti di Serie A che hanno operato al meglio per rinforzare le rispettive rose. Sono arrivati tantissimi giocatori importanti e uno su tutti è andato via: Mauro Icardi, l'ex capitano dell'Inter ha già firmato con il Psg per il prestito gratuito con diritto di riscatto a 70 milioni di euro con un contratto quinquennale da 50 milioni di euro netti. Il bomber di Rosario ha prima allungato di un anno il suo contratto con il club di viale della Liberazione fino al 30 giugno del 2022.

Mercato Juventus

La Juventus ha puntellato a dovere la sua rosa con gli arrivi del difensore turco Demiral, del forte centrale olandese Matthijs de Ligt pagato 75 milioni di di euro, Danilo nello scambio con Cancelo più conguaglio a favore di bianconeri di 28 milioni di euro e Gigi Buffon a parametro zero. Per quanto concerne il centrocampo sono arrivati due svincolati di lusso: Aaron Ramsey dall'Arsenal e Adrien Rabiot dal Psg. Sfumato l'acquisto di Icardi, e sfumate le cessioni di tanti "esuberi" come Blaise Matuidi, Mario Mandzukic e Paulo Dybala il ritorno di Gonzalo Higuain dal Chelsea e la mancata cessione alla Roma, per merito del Pipita che si è impuntato per rimanere, è una nota lieta per i tifosi della Juventus.

Mercato Inter

Molti addetti ai lavori hanno incensato alla grande il lavoro effettuato da Piero Ausilio e Beppe Marotta che hanno operato bene sia in entrata che in uscita. L'ultimo botto in uscita è stata la cessione di Icardi al Psg in prestito gratuito con il diritto di riscatto fissato a 70 milioni di euro. In difesa sono arrivati Diego Godin e il giovane Alessandro Bastoni, già di proprietà nerazzurri ma in prestito al Parma nell'ultima stagione. A metà campo sono arrivati Stefano Sensi, Nicolò Barella, Cristiano Biraghi, Lucien Agoumé e Valentino Lazaro. In attacco confermati Politano e Lautaro Martinez e promosso in prima squadra il predestinato Esposito, i due grandi colpi sono stati Romelu Lukaku e Alexis Sanchez dallo United. Il tutto condito con tre cessioni eccellenti di tre "indesiderati", ovvero Ivan Perisic, Radja Nainggolan e Joao Mario. Miranda ha rescisso il contratto e Dalbert è andato alla Fiorentina in camibo di Biraghi.

Mercato Milan

I tifosi del Milan non sono molto soddisfatti del mercato della lora squadra ma Boban-Massara-Maldini hanno fatto di necessità virtù sfoltendo dove hanno potuto e puntellando come hanno potuto. In difesa a completare il reparto centrale è arrivato Leo Duarte, mentre per il ruolo di terzino sinistro è arrivato Theo Hernandez dal Real Madrid con Laxalt ceduto al Torino. In mezzo al campo sono arrivati in rossonero Ismael Bennacer e Rade Krunic mentre in attacco sono stati ceduti André Silva e Cutrone ma sono arrivati Rafael Leao e Ante Rebic, ultimo arrivato nella serata di ieri.

Mercato Napoli

Il Napoli di Ancelotti si è rinforzato e ha sognato per diverso tempo di poter arrivare a due grandi giocatori come James Rodriguez e Mauro Icardi pur senza riuscire a prenderli. De Laurentiis però ha accontentato il suo allenatore con gli arrivi di Hirving Lozano e Fernando Llorente. In difesa sono arrivati due grandi rinforzi come Kostas Manolas e Di Lorenzo, mentre a centrocampo sono arrivati Elmas e il giovane Zinedine Machach.

Mercato Roma

Molto attiva la Roma di Pallotta che ha operato in entrata e in uscita: sono arrivati Pau Lopez in porta, in difesa sono arrivati l'esperto Chris Smalling, Gianluca Mancini, Davide Zappacosta, Leonardo Spinazzola, Amadou Diawara, Jordan Veretout, Henrix Mkhitaryan e Nikola Kalinic. Nove giocatori nuovi alla corte del tecnico Fonseca che ha potuto esultare per la permanenza di Edin Dzeko che è stato ad un passo dall'Inter salvo poi firmare il rinnovo.

Le altre di A:

La Fiorentina di Rocco Commisso ha messo a segno la bellezza di 15 colpi con l'arrivo di Franck Ribery svincolato che è stata la ciliegina sulla torta della campagna acquisti viola, senza considerare la permanenza di Federico Chiesa. Discretamente attive anche le due squadre di Genova, in particolare il Genoa di Preziosi e l'Atalanta di Percassi. Meno attive Torino e Lazio che hanno preferito confermare praticamente tutta la rosa piuttosto che operare sul mercato in entrata.

