Serie A, la Lazio ne fa tre al Sassuolo e vola al terzo posto. Vince anche la Sampdoria

Dopo le partite di ieri che hanno visto i successi interni di Bologna e Inter contro Genoa e Benevento, la 26esima giornata di Serie A è proseguita oggi alle 12:30 con la vittoria della Spal di Semplici sul campo del Crotone di Zenga per 3-2. Alle 15 si sono disputate altre quattro partite con la Lazio di Simone Inzaghi che ha spazzato via il Sassuolo di Iachini per 3-0 con la doppietta di Milinkovic-Savic e il gol di Ciro Immobile. Espulsi Berardi e Marusic.

Continua il momento positivo della Sampdoria di Giampaolo che manda ko 2-1 l'Udinese di Oddo grazie ai gol di Silvestre, più un autogol, e Zapata, mentre la Fiorentina batte 1-0 il Chievo Verona con il gol di Biraghi. Il Verona di Pecchia ottiene una vittoria preziosa nella corsa salvezza battendo 2-1 il Torino di Mazzarri grazie alla doppietta di Valoti, per i granata in gol Niang. Alle 18 la Juventus se la vedrà contro l'Atalanta di Gasperini mentre alle 20:45 la Roma di Di Francesco ospiterà il Milan di Gattuso. Domani sera infine la sfida tra il Cagliari di Lopez e il Napoli di Sarri chiuderà la 26esima giornata di Serie A.

LA CLASSIFICA DI SERIE A: NAPOLI 66*, JUVENTUS 65* LAZIO 52, INTER 51, ROMA 50*, SAMPDORIA 44, MILAN 41*, ATALANTA 38*, TORINO 36, FIORENTINA 35, UDINESE E BOLOGNA 33, GENOA 30, CHIEVO E CAGLIAR* 25, SASSUOLO 23, CROTONE 21, SPAL 20, VERONA 19, BENEVENTO 10.

*una partita in meno