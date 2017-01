Serie A, l'Inter travolge il Pescara

L'Inter centra la settimana vittoria e si avvicina alla zona Champions. I nerazzurri hanno battuto per 3-0 il Pescara e prseguono la rimonta in campionato. Parte bene il Pescara. Al 22' percussione centrale di Kastanos, sinistro respinto corto da Handanovic, Verre insacca il tap-in ma viene pescato in fuorigioco. Un minuto dopo passa l'Inter: Da angolo, traversone di Brozovic, D'Ambrosio libero a centro area di piatto infila Bizzarri.

È ilprimo difensore nerazzurro ad andare a segno in questa stagione. Al 36' Joao Mario ruba palla al limite ma a tu per tu con il portiere si fa ipnotizzare da Bizzarri. Al 43' il raddoppio. Icardi allarga per Perisic che centra rasoterra, facile deviazione sotto porta di Joao Mario. Due gol e tre assist nelle ultime sei gare in A per Joao Mario. Nella ripresa il Pescara prova a raddrizzare la partita. Al 59' Bahebeck sfonda in area, Handanovic in uscita gli chiude lo specchio, Verre sulla ribattuta non trova la porta. Al 73' l'Inter chiude la partita. Eder apre il contropiede, filtrante di Brozovic per Icardi che tocca al centro per l'accorrente italobrasiliano al gol dopo pochi istanti dal suo ingresso. Con questa vittoria l'Inter sale a quota 42. Il Pescara invece ha sempre più un piede in Serie B.