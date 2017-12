Serie A, il Napoli batte la Sampdoria e tifa Roma per laurearsi campione d'inverno

Dopo gli anticipi di ieri che hanno visto le vittorie di Bologna e Fiorentina contro Chievo e Cagliari, la 18esima giornata di Serie A è proseguita con il match dell'ora di pranzo tra la Lazio di Simone Inzaghi e il Crotone di Walter Zenga, vinto per 4-0 dai biancocelesti. Nel pomeriggio si sono giocate altre cinque gare partite. L'Inter cade per 1-0 sul campo del Sassuolo, mentre il Napoli vince in rimonta per 3-2 sulla Sampdoria di Giampaolo. Al gol di Ramirez ha subito risposto Allan. Blucerchiati ancora avanti con Quagliarella su rigore e pareggio siglato da Insigne. Il gol vittoria porta la firma di Hamsik a quota 116 reti con la maglia azzurra: nessuno come lo slovacco. In caso di sconfitta della Juventus contro la Roma gli azzurri sarebbero campioni d'inverno.

Il Genoa di Ballardini vince per 1-0, al 92', grazie ad un rigore trasformato da Lapadula mentre il Torino di Mihajlovic si fa rimonta sul 2-2 dalla Spal di Semplici: in gol Iago Falque, autore di una doppietta, per i granata, Viviani e Antenucci su rigore per i ferraresi. L'Udinese di Oddo, infine, rifila 4 schiaffi al Verona di Pecchia con la doppietta di Barak e i gol di Lasagna e Widmer.Alle 18 il Milan di Gennaro Gattuso ospiterà l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, mentre alle 20:45 chiuderà la 18esima giornata di Serie A il big match tra la Juventus di Massimiliano Allegri e la Roma di Eusebio Di Francesco

LA CLASSIFICA DI SERIE A: NAPOLI 42, JUVENTUS* 41, INTER 40, ROMA** 38, LAZIO* 36, SAMPDORIA* 27, FIORENTINA 26, ATALANTA*, MILAN*, BOLOGNA 24, TORINO 24, UDINESE* 24, CHIEVO, SASSUOLO 20, CAGLIARI 17 E GENOA, CROTONE 15, SPAL 15, VERONA 13, BENEVENTO 1.

*UNA PARTITA IN MENO

**DUE PARTITE IN MENO