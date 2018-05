Serie A, il Napoli pareggia 2-2 contro il Torino. Lazio-Atalanta finisce 1-1

Dopo gli anticipi di ieri che hanno visto le vittorie di Milan e Juventus su Verona e Bologna la 36esima giornata di Serie A è proseguita con la vittoria dell'Inter di Luciano Spalletti con un rotondo 4-0 grazie alle reti di Ranocchia, Rafinha, Icardi e Borja Valero. Il Napoli di Maurizio Sarri non riesce ad andare oltre il 2-2 in casa contro il Torino di Mazzarri: ai gol di Mertens e Hamsik hanno infatti risposto Baselli e De Silvestri.

La Lazio di Simone Inzaghi va sotto per 1-0 contro l'Atalanta di Gasperini, frutto della rete di Barrow, ma riesce a pareggiare grazie a Felipe Caicedo. La Spal di Semplici vince per 2-0 la sfida salvezza contro il Benevento: in gol Paloschi e Antenucci su rigore. Anche il Chievo Verona di D'Anna vince per 2-1 contro il Crotone di Zenga grazie alle reti di Birsa e Stepinski, per i calabresi in rete Tumminello. La Fiorentina di Pioli, invece, è corsara sul campo del Genoa di Ballardini: in gol Rossi e Lapadula per i rossoblù, di Benassi, Eysseric e Dabo le reti dei viola. Alle 18 la sfida tra Sassuolo e Sampdoria, mentre alle 20:45 il Cagliari di Lopez ospiterà la Roma di Di Francesco e questa partita chiuderà la 36esima giornata di Serie A.

LA CLASSIFICA DI SERIE A: JUVENTUS 91, ROMA 85, LAZIO 71, ROMA* 70, INTER 69, MILAN 60, ATALANTA 59, FIORENTINA 57, SAMPDORIA* 54, TORINO 48, GENOA 41, BOLOGNA 39, SASSUOLO* 37, SPAL 35, CHIEVO, CROTONE E UDINESE 34, VERONA 25, BENEVENTO 18.

*una partita in meno