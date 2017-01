Serie A: la Roma cade contro la Samp, il Genoa costringe al pari la Fiorentina

Dopo le vittorie di ieri del Chievo Verona e dell'Inter rispettivamente contro Lazio e Pescara, la 22esima giornata di Serie A è proseguita nella giornata di oggi con l'anticipo dell'ora di pranzo, tra Torino e Atalanta, terminato sul punteggio di 1-1 grazie alle reti di Iago Falque e Petagna. Nel pomeriggio la Juventus di Allegri espugna per 2-0 il campo del Sassuolo con le reti di Higuain e Khedira. Il Milan di Montella cade malamente a Udine per 2-1 che con le reti di Thereau e De Paul rimonta l'iniziale vantaggio rossonero siglato da Bonaventura.

Nelle altre partite del pomeriggio spettacolo e gol in tutti i campi. Succede di tutto a Marassi dove la Sampdoria fa un favore alla Juventus e si impone per 3-2 sulla Roma di Spalletti. Giallorossi in vantaggio con Bruno Peres, pareggio di Praet, al primo gol in Serie A e vantaggio degli ospiti con Dzeko. La Sampdoria però non molla e la ribalta completamente grazie alle reti di Muriel e Schick. Succede di tutto a Firenze dove i padroni di casa vengono ripresi nel finale dal Grifone sul 3-3 finale: in gol per i viola Ilicic, Kalinic e Chiesa, per gli ospiti doppietta di Simoene e gol del neo arrivato Hiljemark. Il Crotone è vivo e rifila un secco 4-1 all'Empoli: tripletta per Falcinelli e gol di Stoian per i padroni di casa, per gli ospiti momentaneo pareggio di Mchedlidze. Infine, il Bologna di Donadoni viene ripreso al 92 dal Cagliari di Rastelli: al gol di Destro ha risposto Marco Borriello. Questa sera alle ore 20:45 la sfida tra il Napoli di Sarri e il Palermo di Lopez chiuderà la 22esima giornata di Serie A.

LA CLASSIFICA DI SERIE A: Juventus 51, Roma 47, Napoli 44, Inter 42, Lazio 40, Atalanta 39, Milan 37, Fiorentina 34, Torino 31, Udinese e Chievo 28, Cagliari, Bologna, Sampdoria 27, Genoa 25, Sassuolo 24, Empoli 21, Crotone 13, Palermo 10, Pescara 9.