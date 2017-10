Serie A, la Samp vince in rimonta. Al Bologna il derby con la Spal

Dopo i pirotecnici anticipi di ieri con le vittorie esterne di Lazio e Napoli, contro Juventus e Roma, l'ottava giornata di Serie A è proseguita con l'anticipo dell'ora di pranzo tra la Fiorentina di Pioli e l'Udinese di Delneri, vinta per 2-1 dai viola con la doppietta del grande ex Thereau. Nel pomeriggio si sono disputate cinque partite con il Torino di Mihajlovic che pareggia al 93' contro il Crotone: finisce 2-2 allo Scida frutto delle reti di Rohden, Martella, Iago Falque e De Silvestri. La Sampdoria va sotto contro l'Atalanta in virtù della rete di Cristante ma la ribalte con i gol di Caprari, Zapata a Linetty.

Il Bologna batte 2-1 la Spal con le reti di Poli e l'autogol di Salamon. Per i ferraresi in rete Antenucci nel finale di partita. Il Genoa di Juric è corsaro sul campo del Cagliari: finisce 3-2 per il Grifone con le reti di Galabinov, Taarabt e Rigoni, per i padroni di casa in gol Pavoletti e Joao Pedro su rigore. Finisce a reti bianche il match al Mapei Stadium tra il Sassuolo e il Chievo Verona.Questa sera ci sarà l'atteso posticipo, il derby tra l'Inter di Luciano Spalletti e il Milan di Vincenzo Montella, mentre domani sera la sfida tra il Verona e il Benevento chiuderà l'ottava giornata di Serie A.

LA CLASSIFICA DI SERIE A: NAPOLI 24, INTER*, JUVENTUS E LAZIO 19, ROMA* 15, BOLOGNA E SAMPDORIA 14* TORINO 13, CHIEVO E MILAN* 12, FIORENTINA 10, ATALANTA 9, UDINESE, CROTONE E CAGLIARI 6, SPAL, GENOA E SASSUOLO 5 VERONA* 3, BENEVENTO* 0.

*UNA PARTITA IN MENO