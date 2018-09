Serie A, tonfo del Napoli contro la Sampdoria. Ok Lazio, Sassuolo e Cagliari

Dopo l'anticipo del venerdì e le due partite giocate ieri che hanno visto le vittorie di Inter e Juventus, la 3 giornata di Serie A è proseguita alle 18 di oggi con la vittoria della Fiorentina di Pioli per 1-0 contro l'Udinese di Velazquez. Alle 20:30 si sono giocate le altre sei partite di giornata che hanno visto il pesante tonfo del Napoli di Carlo Ancelotti, per 3-0, contro la Sampdoria di Marco Giampolo che si è imposta per 3-0 grazie alla doppietta di Defrel e al gol capolavoro di Fabio Quagliarella, al volo e di tacco. Brutta sconfitta per la squadra dell'ex tecnico di Milan, Chelsea e Real Madrid che dimostra di avere seri problemi in difesa con ben sei gol subiti in tre giornate di campionato.

Il Cagliari di Maran espugna per 1-0 il campo dell'Atalanta di Gasperini frutto del gol di Barella complice la deviazione di Pasalic. Finisce in goleada Sassuolo-Genoa: 5-3 per i neroverdi frutto del gol di Boateng, Lirola, Babacar, Ferrari e dell'autorete di Spolli, di Piatek, autore di una doppietta e Pandev le reti del Grifone. La Lazio di Simone Inzaghi vince per 1-0 il derby contro il Frosinone di Longo con il gol di Luis Alberto. Finisce 0-0 invece tra Chievo ed Empoli, mentre Torino-Spal, interrotta per quasi un'ora per via di un nubifragio che ha investito il capoluogo piemontese, è finita per 1-0 in favore dei granata grazie al gol del difensore N'Koulou.

LA CLASSIFICA DI SERIE A: JUVENTUS 9, SASSUOLO, FIORENTINA*, SPAL E NAPOLI 6, INTER, ATALANTA, TORINO, CAGLIARI, UDINESE, EMPOLI E ROMA 4, GENOA*, SAMPDORIA*, MILAN* 3, FROSINONE, PARMA E BOLOGNA E CHIEVO 1