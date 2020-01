Si risveglia il "Gallo": scivolone Roma

Occasione persa, situazione complicata. La Roma perde 2-0 in casa con il Torino e vede scappare la Lazio in classifica. E pensare che all'entrata allo stadio, i tifosi già facevano i calcoli, sognando anche di battere la Juventus nel prossimo turno di campionato e di avvicinarsi sensibilmente alla vetta della classifica. Niente di tutto questo. Anziché avanti, la Roma si deve guardare indietro. L'Atalanta, attualmente quinta in classifica, battendo oggi il Parma a Bergamo può portarsi a meno uno. In attesa di vedere come risponderà il Napoli alla cura Gattuso.

Eppure la Roma nei primi minuti di gioco aveva creato diverse occasioni da gol. Zaniolo ha obbligato Sirigu alla prima grande parata della sua serata. Eppure qualche avvisaglia la Roma l'aveva perfino avuta: intorno al 10' il Torino aveva sfiorato il vantaggio prima con Belotti (palo a Pau Lopez battuto) e poi con De Silvestri (si è divorato l'occasione colpendo malissimo di testa da ottima posizione). Non è bastato per far capire alla Roma che il Toro faceva sul serio e che non si poteva scherzare col fuoco sprecando buone occasioni. Un Dzeko poco determinato e uno Zaniolo poco ispirato non hanno di certo aiutato in tal senso. Ecco quindi che nell'unico minuto di recupero (anche qualche secondo dopo) Belotti è riuscito a portare avanti i suoi. Nella ripresa la Roma ha provato ad alzare il ritmo, scoprendosi anche ai contropiede dei granata (traversa di Belotti in un'occasione, rigore e raddoppio del Gallo in un'altra sul fallo di mano di Smalling rilevato dal Var), ma, nonostante il forcing, le occasioni sono rimaste potenziali, eccezion fatta per quella incredibilmente sprecata da Pellegrini (ancora eccezionale Sirigu) prima e da Mancini (anticipato a porta vuota) poi.

I giallorossi recriminano per il mancato secondo giallo ad Izzo, ma non basta a giustificare lo scivolone. Con questa vittoria il Torino si avvicina alla zona europea ed aggancia momentaneamente il Napoli (che oggi ospita l'Inter). I granata non vincevano in casa della Roma dal 2007 e possono così tornare a sognare, a differenza dei giallorossi che devono riporre nel cassetto anche le speranze più segrete, confidate agli amici nel tragitto per lo stadio.