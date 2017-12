Il Siviglia ha un'idea: Montella per sostituire l'esonerato Berizzo

Il Siviglia ha esonerato l'allenatore argentino Eduardo Berizzo con il Presidente José Castro che ha spiegato: "E' stata una decisione complicata e dolorosa, mandare via un allenatore è sempre difficile soprattutto se si tratta di una persona come Eduardo. Ci sono momenti però in cui serve prendere le decisioni più giuste per la società, i risultati non erano buoni così come le sensazioni e la crescita del gioco. Abbiamo una responsabilità verso gli abbonati e dobbiamo aspirare sempre al massimo. Crediamo che sia una decisione buona per il futuro del Siviglia".

Ora il Siviglia dovrà trovare un nuovo allenatore. La squadra, attualmente, è quinta in campionato e agli ottavi di finale di Champions League ed è ora alla ricerca di un allenatore. Secondo quanto riporta Estadio Deportivo, nella lista della dirigenza spagnola ci sono diversi allenatori tra cui gli italiani Walter Mazzarri, Carlo Ancelotti e Fabio Capello. In lizza per la panchina degli andalusi, però, c'è anche un tecnico recentemente esonerato dal Milan, ovvero Vincenzo Montella. Il tecnico campano è stato sollevato dall'incarico lo scorso 27 novembre, dopo il pareggio contro il Torino, ed è ancora sotto contratto con il club di via Aldo Rossi. Visti i pessimi risultati ottenuti dal Milan dopo il suo esonero, però, si parla di un suo possibile ritorno sulla panchina rossonera anche se il Siviglia sarebbe una grossa chance per un allenatore giovane come Montella.