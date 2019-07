Smart EQ forfour, fuga al mare

Roma Stessa spiaggia, stesso mare. Ma non la stessa Smart. Che per l'estate si presenta in formato XL, extralong, come Smart EQ forfour. Cinque porte, 4 posti, emissioni zero, 160 chilometri di autonomia per la city-car con cuore elettrico da 60 kW ideale per fughe dalla routine.

Voglia di scappare, voglia di mare. Dunque on the road to Ostia Lido beach per provare la sua performance elettrica. Dal centro di Roma andare e tornare è un percorso misto di 80 chilometri. La «mia» Smart, black & blue, tetto panoramico, portiere posteriori con apertura a 90 gradi, dettagli estetici che fanno tanto Smart anche in questa versione allungata a 3,49 metri, segna il «pieno» di 160 km, quanto basta per placare l'ansia da ricarica. Teoricamente. Perché accendendo il climatizzatore l'autonomia scende subito a 130, dunque meglio spegnerlo e andare in modalità «Eco» per arrivare a Ostia con il 65% di ricarica. EQ Smart forfour è scattante nei sorpassi, da 0 a 60 orari in 4,9 secondi, contorsionista nel traffico di Aurelia e GRA che manda un po' in crisi il navigatore, e quando stanca della coda mi invento un altro itinerario, sembra ruotare su stessa consentendo inversioni a U con unica manovra in poco più di 8 metri. «È un'auto che piace a tutti, scooteristi pentiti, signore in cerca di spazio, neopatentati - dice Eugenio Blasetti, direttore Comunicazione di Mercedes-Benz Italia -. E che per comfort, performance e prezzo inferiore ai 20mila euro con gli incentivi e già con Wallbox di ricarica, non dà chance alla concorrenza di segmento». Ma Ostia per Mercedes-Benz è anche charity.

È sostegno a Laureus, fondazione internazionale che attraverso lo sport, qui molto surf, insegna a 100 bambini di un territorio ad alto rischio sociale disciplina e fiducia in se stessi. Perché chi impara a prendere un'onda impara ad affrontare la vita.

RoPas