Sorpresa a Wimbledon, la 15enne Cori Gauff batte Venus Williams

Grande sorpresa nella prima giornata di Wimbledon, la 15enne Cori Gauff ha battuto Venus Williams con il punteggio di 6-4 6-4.

La tennista più giovane dell'Era Open ad entrare nel main draw, la giovane Cori Gauff conferma la fama di predestinata superando al primo turno Venus Williams, cinque volte vincitrice ai Championships. Un risultato di sicuro inaspettato e uno storico passaggio di consegne tra la 39enne Venus, una delle migliori tenniste dell'ultimo ventennio e la piccola ragazzina di Atlanta, classe 2004.

Sin da inizio match non soffre alcuna emozione al debutto su un gremito campo numero uno ed è abile a strappare il servizio alla Williams nel quarto game del primo set, vantaggio che sfrutta saggiamente fino al 6-4. Stesso copione anche nel secondo set, con la giovane Cori che prende il largo sempre nel quarto game, mostrando un fanstatico atletismo che ricorda proprio la Venus dei bei tempi. Sul 6-4, 5-4 va in scena il game più lungo del match: la Gauff fallisce tre match point per chiudere. Quello buono è il quarto, quando Venus conclude lo scambio con un dritto in rete. Gioia e lacrime per la giovane Cori che al secondo turno affronterà l'erbivora slovacca Rybarikova e non ha alcuna intenzione di smttere di stupire.

Grandissima impresa nel tabellone maschile di Thomas Fabbiano che supera in 5 set il greco Stefanos Tsitsipas, numero 6 del ranking Atp con il punteggio di 6-4 3-6 6-4 6-7 6-3. Un risultato straordinario per il tennista pugliese, alla migliore parttita della carriera, che lotta senza mai mollare contro il più quotato avversario. In vantaggio due set a uno, spreca due match point nel quarto set, ceduto al tie break 10-8 ma risorge nel 5 set quando è decisivo il break nl settimo gioco. Affronterà al secondo turno il bombardiere croato Ivo Karlovic. Vince anche Andrea Seppi che supera in 4 set il cileno Nicolas Jarry. Sconfitta inaspettata invece per l'altro Italiano Lorenzo Sonego, che dopo il primo titolo della carriera ad Antalya del weekend cede allo spagnolo Granollers in tre set. Fuori anche Camila Giorgi, al reintro dopo una lunga assenza, battuta dall'ucraina Yastremska. Si torna in campo domani con il debutto di Roger Federer e Rafa Nadal.

Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?