Dalla Spagna lanciano la bomba: l'Inter offre Kondogbia alla Juventus

Nervi tesi tra l'Inter e Geoffrey Kondogbia. Il centrocampista francese non si è comportato affatto bene con il suo club visto che ha deciso di non presentarsi in ritiro prima dell'amichevole contro il Betis Siviglia. Il classe '93 è stanco di Milano e vuole cambiare aria. Spalletti è stato chiaro dopo la sfida vinta contro gli spagnoli: "È un dispiacere: il suo comportamento non rispetta il valore della persona. Si è autopenalizzato. Qual è la sua richiesta, andare al Valencia in prestito con una riduzione dello stipendio? Vuole vincere troppo facile... Quando c’è qualcosa in cui non si è d’accordo, ci si trova a metà strada. Lui vuole andare in prestito, ma visti i soldi spesi diventa difficile. Per me è stato consigliato male".

Kondogbia piace tanto al Valencia ma l'Inter vuole monetizzare al massimo visto l'investimento da oltre 30 milioni di euro di due estati fa. Il club spagnolo non vuole svenarsi e vorrebbe inserire nella trattativa Joao Cancelo, esterno portoghese che piace anche alla Juventus di Allegri e Garay, difensore argentino che però sta per accordarsi con lo Spartak Mosca. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Superdeporte, però, l'Inter vuole offrire Kondogbia alla Juventus. Difficile che questa trattativa si concretizzi visto che i bianconeri non hanno intenzione di spengere troppo per arrivare all'ex Monaco ma soprattutto sarà difficile che si chiuda una trattativa tra due club rivali.