Spagna, Luis Enrique lascia la nazionale: "Questioni personali"

Luis Enrique non è durato nemmeno un anno sulla panchina della Spagna, undici mesi per l'esattezza da quel 19 luglio del 2018 quando fu nominato per colmare il vuoto lasciato da Julen Lopetegui, esonerato poco prima del Mondiale in Russia per via del suo accordo con il Real Madrid. L'ex allenatore di Roma e Barcellona è stato costretto a rassegnare le dimissioni dalle Furie Rosse per via di gravi problemi familiari e non per problemi interni alla nazionale. Naturalmente si è parlato di problemi familiari gravi e generici con l'asturiano che non si è nemmeno presentato davanti ai giornalisti per lasciare spazio a Rubiales.

A spiegare le motivazioni che hanno spinto Luis Enrique a lasciare ci ha pensato il Presidente della Federazione spagnola Rubiales che ha poi affermato come al suo posto ci sarà il suo vice Robert Moreno: "Vi preghiamo di rispettare la privacy di Luis Enrique. Da parte nostra gli trasmettiamo enorme affetto e che sappia che le porte per lui qui sono sempre aperte. Lascia per questioni familiari". Robert Moreno, dunque, è stato promosso da vice a commissario tecnico, il quarto nell'ultimo anno, che recentemente aveva guidato le ultime tre partite della Spagna, tutte vinte, valide per la qualificazione all'Europeo del 2020.