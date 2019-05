Sergio Ramos dà l'addio al Real? Ronaldo lo vuole alla Juventus

Arriva dalla Spagna una clamorosa ipotesi di mercato: Sergio Ramos potrebbe lasciare il Real Madrid e approdare dal prossimo giugno alla Juventus, su espressa richiesta di Cristiano Ronaldo.

Il rapporto tra Ramos e il Real Madrid è in crisi. L'indiscrezione arriva dalla popolare trasmissione sportiva El Chiringuito, secondo cui il difensore in questi giorni sta riflettendo se continuare la sua carriera nella Liga oppure iniziare una nuova avventura in un altro top club europeo. Fonti vicine al capitano del Real dicono: ''Sembra logorato, non ha ancora perso l’ambizione ma non è sicuro su dove voglia continuare a vincere''.

Alla base della volontà di cambiare aria ci sarebbe il clima teso con Florentino Perez, un rapporto ormai deteriorato dalla violenta lite del 5 marzo, la notte dell'eliminazione in Champions League contro l'Ajax. Anche il quotidiano As, riprende l'ipotesi della partenza di Ramos con convinzione e considera la Juventus, la più autorevole candidata a questo grande colpo di mercato. Il difensore classe '86, ha un contratto fino al 2021 e percepisce un ingaggio di 12,5 milioni. Sulle sue tracce ci sono già da tempo top club inglesi come Manchester Utd e Liverpool ma soprattutto la Juventus. Proprio i bianconeri, sempre secondo As, sarebbero pronti a tentare l’accelerata decisiva e a presentare un'offerta importante al giocatore.

Un colpo di altissimo livello con un sponsor d'eccezione, Cristiano Ronaldo. Proprio il fuoriclasse portoghese sembra stia spingendo con il presidente Andrea Agnelli a concludere quest'altro grande acquisto di mercato. I due potrebbero dunque ritrovarsi a Torino dopo il lungo e prestigioso ciclo di successi con il Real Madrid, culminato con la conquista di ben 4 Champions League.

Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?