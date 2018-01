Dalla Spagna: Sergio Ramos chiama Bonucci al Real Madrid

Leonardo Bonucci, pian piano, sta ritrovando il suo equilibrio al Milan. Con l'arrivo di Gennaro Gattuso e il passaggio alla difesa a quattro le cose sono nettamente migliorate e anche il capitano sta rendendo molto di più rispetto ad un inizio stagione davvero scioccante. Il Milan ha dichiarato il suo difensore incedibile anche se diversi club europei, soprattutto della Premier League, non vedono l'ora di mettere le mani sull'ex calciatore della Juventus che solo due estati fa era valutato circa 60 milioni di euro.

Bonucci è incedibile ma in Spagna c'è chi crede che sarà il prossimo acquisto del Real Madrid. Secondo quanto riporta il portale elbernabeu.com, Sergio Ramos in persona si sarebbe mosso per convincere Leo ad accettare la corte delle merengues. Il Real proverà l'assalto già in questo mercato di gennaio ma sembra difficile che i rossoneri se ne privino a metà stagione, più facile in estate, soprattutto se fallirà la qualificazione in Europa. Su Bonucci, inoltre, ci sono il Manchester City del suo grande estimatore Pep Guardiola e il Chelsea del suo mentore, ai tempi della Juventus, Antonio Conte.