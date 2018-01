In Spagna sono sicuri: il Real vuole Neymar. Pronti 400 milioni di euro

Neymar, attualmente, è stato il calciatore più pagato della storia del calcio. Il Psg, in estate, ha investito la bellezza di 222 milioni di euro per strapparlo al Barcellona ma il brasiliano a luglio potrebbe cambiare ancora casacca. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Marca, il Real Madrid di Florentino Perez vuole il colpo ad effetto ed ha pronti 400 milioni di euro per convicere lo sceicco Nasser Al-Khelaifi a cedergli i 25enne ex Santos.

Perez ha deciso che serve un giocatore capace di fare la differenza, visto che Cristiano Ronaldo a breve compirà 33 anni ma soprattutto vuole un colpo di mercato folle per risollverare le sorti del Real Madrid. I blancos, infatti, quest'anno stanno vivendo un periodo di appannamento, forse legato al fatto che sono state vinte ben due Champions League consecutive e molti giocatori sono stanchi mentalmente, fisicamente e dunque appagati. Se il Real investirà davvero 400 milioni di euro per prelevare il cartellino di Neymar, il brasiliano continuerà di fatto ad essere il giocatore più pagato della storia a cifre davvero folli che hanno cambiato le dinamiche del calciomercato.