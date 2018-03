La Spal manda ko 1-0 il Bologna e vince il derby

La Spal di Leonardo Semplici ha voglia di lottare per restare in Serie A ed è più viva che mai. I ferraresi hanno avuto la meglio, per 1-0, sul Bologna di Roberto Donadoni al termine di un derby duro e ricco di agonismo. Il gol partita porta la firma di Alberto Grassi che con un bel tiro da fuori area, ad inizio ripresa, ha permesso ai padroni di casa di conquistare tre punti d'oro in chiave salvezza. La Spal, infatti, sale a quota 23 punti e prende il Sassuolo di Iachini. Il Bologna, invece, resta fermo a quota 33.

Nel primo tempo la partita svolta subito al 10' con l'espulsione di Gonzalez per fallo da ultimo uomo su Antenucci. Viviani su punizione la mette fuori di poco. Grassi al 16' mette ancora paura a Mirante, mentre al 34' Lazzari si mangia il gol del vantaggio su assist di Kurtic che era scappato bene sulla sinistra alla marcatura di De Maio. Nella ripresa la Spal passa subito in vantaggio con Grassi che con un gran tiro da fuori area di destro non lascia scampo a Mirante. La partita resta combattuta fino alla fine anche senza occasioni da rete, anche se al 94' Orsolini la mette bene in mezzo per Destro che zero metri la mette clamorosamente fuori.