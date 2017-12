La Spal rimonta due gol al Toro Benevento, beffa su rigore al 92'

Nelle partite di ieri, Spal e Genoa mandano due messaggi importanti alle concorrenti per la salvezza, portando a casa punti preziosi e ottime prestazioni.

Contro il Torino, la Spal parte come peggio non potrebbe. Dopo 10', infatti, è già sotto di due reti, entrambe firmate da Iago Falque. La squadra di Semplici, però, è dura a morire e, come contro l'Hellas, riesce a rimontare e strappare un punto fondamentale. Decisivi per il pareggio finale la splendida pennellata di Viviani e il gol dal dischetto di Antenucci. Gioia spallina da una parte, grande amarezza granata dall'altra. Mihajlovic non può che essere deluso per aver gettato altri due punti.

Anche il Genoa vince contro il fanalino di coda Benevento. Esito quasi scontato, ma la squadra di Ballardini ha dovuto faticare molto più del previsto per aver la meglio dell'ultima in classifica. Il Benevento, infatti, ci ha provato fino alla fine ed è andato vicinissimo al gol in più di un'occasione, soprattutto con Puscas che ha ciccato il pallone sulla riga della porta. Ma il calcio è così e, per l'ennesima volta, i campani subiscono gol nel recupero. Determinante, anche a Marassi come al Mazza, un calcio di rigore. Dagli 11 metri Lapadula è freddo e scaglia la palla alle spalle di Belec.

AnB