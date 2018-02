La Spal vince in casa del Crotone: 3-2 e lotta salvezza riaperta

La Spal di Leonardo Semplici è corsara all'Ezio Scida di Crotone e batte per 3-2 la squadra di Walter Zenga. Hanno deciso la partita le reti di Antenucci, Simic e Paloschi che hanno reso vana la doppietta di Budimir. La partita è stata equilibrata con i ferraresi che hanno sfruttato a pieno due gravi errori individuali di Cordaz e Barberis. Con questo prezioso successo la Spal sale a quota 20 punti, mentre il Crotone resta fermo a quota 21. Semplici salva così la sua panchina mentre per Zenga saranno decisive le prossime partite.

Nel primo tempo è il Crotone a farsi vedere dalle parti di Meret con Budimir prima e Nalini poi che trovano la parata di Meret. Al 37' risponde la Spal che passa pure in vantaggio con Antenucci che controlla bene l'assist di Lazzari e fredda Cordaz. Nella ripresa pareggia subito Budimir con un tap-in da opportunista dopo che la palla calciata da Barberis era stata respinta dal palo. Dopo due minuti però la Spal ripassa in vantaggio con il colpo di testa di Simic: colpevole Cordaz che si fa sorprendere dalla traiettoria. Al 60' Barberis commette un grave errore mandando in porta l'avversario: Paloschi ringrazia e segna il 3-1. All'86' ancora Budimir di testa la riapre ma non basta: finisce 3-2 per la Spal.