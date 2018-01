Lo Spartak Mosca nella bufera per razzismo: "Guardate come si sciolgono al sole i cioccolatini"

Lo Spartak Mosca è finito nella bufera per via di una frase razzista, sul proprio account ufficiale, nei confronti di suoi tre giocatori. Pedro Rocha, Fernando e l'ex attaccante del Milan Luiz Adriano. I tre, infatti, si stavano allenando sotto il sole del ritiro invernale a Dubai e lo Spartak Mosca ha postato la foto dei tre brasiliani con la seguente didascalia: "Guardate come i cioccolatini si sciolgono al sole".

Lo Spartak Mosca è stato subito bacchettato dall'associazione contro il razzismo "Kick It Out" che ha sottolineato come il tweet continui a mettere in luce i pregiudizi nei confronti della gente di colore in Russia. Con i Mondiali al via fra pochi mesi, bisogna ricordare come la Russia e l'intero mondo del calcio debbano lavorare tanto per sradicare il razzismo". Il video postato dal club è stato poi rimosso ma l'episodio resta grave visto che tale argomento è sotto la lente d'ingrandimento ogni giorno sia nello sport che nella vita di tutti i giorni.