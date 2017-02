Sprofondo rossonero al Meazza: il Milan cade in casa contro la Samp

Il Milan di Vincenzo Montella non riesce proprio a svoltare in questo 2017: i rossoneri sono stati sconfitti, al Meazza, per 1-0 dalla Sampdoria di Giampaolo che dopo aver battuto la Roma in rimonta la scorsa settimana batte anche i rossoneri vendicandosi della sfida d'andata. Primo tempo molto equilibrato con azioni da gol da ambo le parti, anche se è il Milan ad andare più volte vicino al gol impensierendo Emiliano Viviano.

Nella ripresa è assedio del Milan che vuole da subito cercare di mettere sotto la Sampdoria. Il minuto 68, però, è quello decisivo per le sorti del match. I rossoneri perdono una palla sanguinosa a centrocampo e parte il contropiede blucerchiato, Quagliarella riceve palla in area e ingenuamente Paletta lo stende, per l'arbitro Guida non ci sono dubbi e concede il calcio di rigore. Dagli undici metri Luis Muriel non sbaglia. Il Milan ci prova fino alla fine ma uno splendido Viviano e una difesa davvero granitica tengono il risultato sull'1-0 fino alla fine. Al 90, tra l'altro, i rossoneri restano in 10 contro 11 per l'espulsione di Sosa, per doppio giallo. Il Milan esce sconfitto, immeritatamente per le tante occasioni da rete prodotte, e resta fermo a quota 37 punti in classifica mentre la Sampdoria sale a quota 30. I rossoneri mercoledì 8 febbraio recupereranno il match non disputato a dicembre contro il Bologna di Donadoni.